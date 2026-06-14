Honduras registra un promedio tres masacres cada mes este 2026

Tegucigalpa – Honduras registra un promedio de tres homicidios múltiples o macares durante este 2026.
A falta de que transcurra la segunda quincena del sexto mes del año, Honduras registra 17 masacres, un promedio de tres cada mes.
La primera masacre del año se registró en Olanchito, Yoro, el 10 de enero, en ese hecho murieron tres personas.
La masacre con más víctimas este año se suscitó en Trujillo, Colón, con saldo de 20 muertos, el hecho sucedió el pasado 21 de mayo.
La última masacre se registró hace apenas algunas horas en San Pedro Sula, Cortés, en este hecho se reportó el descenso de tres personas.
En total 80 personas han perdido la vida en homicidios múltiples este 2026 en el territorio nacional.
Honduras transita una escalada de la violencia, pero las autoridades insisten en que las cifras oficiales revelan un retroceso de la violencia respecto al año anterior. (RO)
Lista de Masacres 2026
N° | Lugar | Fecha | Cantidad de muertos
1.- Olanchito, Yoro / 10 de enero -3 muertos-
2.- La Masica, Atlántida / 17 de febrero -5 muertos-
3.- San Andrés, Lempira / 9 de marzo –3 muertos–
4.- El Progreso, Yoro / 12 de marzo –4 muertos–
5.- Sulaco, Yoro / 13 de marzo –5 muertos–
6.- Danlí, El Paraíso / 05 de abril –3 muertos–
7.- Villeda Morales, Gracias a Dios /23 de abril –3 muertos–
8.- Cayo Rojo, Catacamas, Olancho / 24 de abril –5 muertos–
9.- SPS, Cortés / 01 de mayo –3 muertos–
10.- Nacaome, Valle / 4 de mayo –3 muertos-
11.- Tegucigalpa, FM / 12 de mayo –3 muertos–
12.- Trujillo, Colón/ 21 de mayo –20 muertos–
13.- Corinto, Cortés/ 21 de mayo –7 muertos–
14.- La Lima, Cortés/ 26 de mayo –4 muertos–
15.- El Progreso, Yoro/ 26 de mayo –3 muertos–
16.- San Manuel, Cortés/ 11 de junio –3 muertos–
17.- San Pedro Sula, Cortés/13 de junio –3 muertos–
18.- Yoro, Yoro/15 de junio –3 muertos–