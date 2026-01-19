Honduras registra un promedio de 37 accidentes viales cada día del 2026

Tegucigalpa – Aunque solo han transcurrido 19 días del año 2026, Honduras registra más de 700 accidentes viales, un promedio diario de 37 accidentes.

El titular de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), de la Dirección de Vialidad y Transporte, Darwin Hernández, informó que en 19 días se han registrado más de 700 accidentes viales y 96 decesos a causa de los mismos.

Solo el fin de semana se registraron 120 accidentes viales y 11 decesos, detalló.

Cabe señalar, que el 2025 cerró con mil 894 muertes a causa de accidentes de tránsito, un 10 % más que el 2024.

En ese contexto, los accidentes viales en Honduras son una preocupación significativa, constituyendo la segunda causa de muerte violenta en el país, solo superada por los homicidios.

De acuerdo con la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, la siniestralidad vial en Honduras es una epidemia que deja miles de muertos cada año.

La imprudencia al volante y el exceso de velocidad son las principales causas de los accidentes viales en Honduras, apuntó Hernández.

Finalmente dijo que todos los accidentes son evitables si se toman en consideración todas las medidas de prevención. (RO)