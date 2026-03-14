Honduras registra un deterioro en la alimentación de la población, según informe del Obsan-UNAH

Tegucigalpa – Un deterioro en la alimentación de la población revela la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Obsan-UNAH).

Entre el 40 % y el 45 % de los hogares del país han reducido su ingesta diaria de tres a solo dos comidas, como consecuencia directa de la crisis económica, el incremento sostenido en los precios de los alimentos y la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

De acuerdo con las estimaciones del Observatorio, esta situación afecta a más de un millón de hogares hondureños y pone en riesgo a al menos 2.2 millones de personas que podrían enfrentar inseguridad alimentaria aguda en los próximos meses.

El fenómeno se enmarca en un contexto de dificultades estructurales que impiden a gran parte de la población cubrir sus necesidades básicas de alimentación.

Esto refleja un deterioro significativo en el poder adquisitivo de las familias, que se ven obligadas a aplicar medidas de austeridad extrema, como reducir el número de tiempos de comida o sustituir productos nutritivos por opciones más baratas y menos adecuadas.

Vulnerabilidad extrema

Las investigaciones del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS-UNAH) complementan el panorama al señalar que más de 6.7 millones de hondureños viven en condiciones de pobreza.

De esta cifra, alrededor de 4.4 millones se encuentran en pobreza extrema, mientras que cerca de 1.3 millones sobreviven con menos de un dólar al día.

Estos datos evidencian las profundas desigualdades estructurales que agravan la inseguridad alimentaria y nutricional en el país, afectando especialmente a los sectores más vulnerables: zonas rurales, hogares con niños, niñas y adolescentes, y familias de bajos ingresos.

Políticas públicas

El Obsan-UNAH subraya la urgencia de implementar políticas públicas integrales y de largo plazo para mitigar esta crisis, incluyendo medidas de apoyo directo a la producción agrícola, control de precios de la canasta básica, fortalecimiento de programas sociales de alimentación y estrategias de adaptación al cambio climático que impacta los cultivos. IR