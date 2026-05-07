Honduras registra reducción del 72 % en el ingreso de migrantes irregulares

Tegucigalpa – El Instituto Nacional de Migración (INM), dio a conocer que Honduras registró una reducción del 72 % en el ingreso de migrantes irregulares, lo que según la institución en gran medida se debe a la consolidación, orden y la seguridad en los Puntos de Control Fronterizos.

Asimismo, el INM, detalló en comunicación oficial que de febrero a la fecha ha impulsado una modernización integral que combina tecnología, eficiencia administrativa, logrando la emisión de más de 103 mil pasaportes.

De igual manera, detalló que se gestionaron más de 2.2 millones de movimientos migratorios, garantizando entradas y salidas ágiles y seguras.

Por otra parte, el INM señala que se ha marcado un precedente positivo en la administración pública con la implementación de los Centros de Emisión de Pasaportes ubicados en los aeropuertos Ramón Villeda Morales, localizado en La Lima (24 horas); Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua (24 horas); y en Toncontín, en Tegucigalpa (de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.), los 365 días del año.

La institución añadió que, se ha puesto en marcha el Centro de Control de Menores en el Aeropuerto Toncontín, con un horario de atención de lunes a domingo, de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., un proyecto que próximamente se abrirá en la regional de San Pedro Sula, iniciativas que han permitido que cientos de hondureños hayan resuelto imprevistos en tiempo real, evitando pérdidas económicas y asegurando sus viajes de forma eficiente. LB