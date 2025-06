Honduras registra mil 820 casos de gusano barrenador en ganado y 82 en humanos

Tegucigalpa –Las autoridades confirmaron mil 820 casos de gusano barrenador en ganado y 82 en humanos, datos que se registran en al menos 15 de los departamentos del país, según cifras oficiales.

– El gusano barrenador es una enfermedad causada por las larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax (Coquerel) que deposita sus huevos en cualquier herida abierta de un animal de sangre caliente, incluyendo a las personas.

-Los departamentos de Olancho, El Paraíso y Choluteca presentan el mayor número de casos.

El director del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), Ángel Emilio Aguilar, señaló que hasta ahora de manera oficial se registran mil 820 casos de gusano barrenador en el territorio hondureño.

Con base en lo anterior, el experto recomendó al sector ganadero a cuidar y evitar heridas en sus animales.

Sin heridas no hay gusano barrenador, dijo. Si no hay heridas la mosca no puede depositar la larva de gusano barrenador en los animales, explicó.

Lo anterior mantiene en alerta a los ganaderos del país ya que la infección en los animales solo representa pérdidas.

Sin embargo, lo que más preocupa a diversos sectores es que la enfermedad se propaga de forma acelerada en Honduras.

Cabe señalar, que al inicio del mes de febrero la Secretaría de Salud (Sesal), confirmó el primer caso de gusano barrenador en humanos en el país en 2025 y a la fecha ya suman 82 casos, entre ellos mujeres y menores afectados.

El gusano barrenador del ganado, o Cochliomyia hominivorax, es causa de miasis, una parasitosis del cuerpo que afecta a los animales y a los seres humanos. Al alimentarse las larvas de la mosca causan lesiones graves en la piel del ganado, los animales salvajes y los seres humanos.

Los efectos son especialmente devastadores en la producción pecuaria debido a la mortalidad y a un menor rendimiento en la producción de leche y carne.

Horas después de que la mosca ha depositado la larva, nacen los gusanos los cuales se alimentan del tejido vivo.

Las larvas son de color blanco cremoso, al madurar adquieren un tinte rojizo, están en posición vertical y enterradas profundamente en los tejidos, tienen ganchos y espinas, se mueven barrenando hacia el centro de los tejidos y su presencia puede provocar infecciones secundarias por organismos contaminantes.

Una vez desarrollada, la larva sale de la herida y cae al suelo, en donde emerge como joven adulto, el cual vuela en busca de una pareja para la reproducción.

Todos los animales de sangre caliente son susceptibles, incluyendo a las aves y los seres humanos; sin embargo, las mayores pérdidas económicas se presentan en bovinos, ovinos y cabras. Los animales enfermos sufren pérdida de peso y pueden incluso llegar a morir.

En Honduras existe actualmente una alerta sanitaria a causa del incremento de los casos de gusano barrenador. IR