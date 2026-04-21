Honduras registra más de 2 mil 331 casos de dengue

Tegucigalpa – El jefe de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía informó que el país ya registra dos mil 331 casos de dengue y 50 casos graves.

-Hasta el momento no se reportan personas confirmadas por muertes de dengue.

-Entre 12 y 17 personas son confirmadas con dengue a diario.

El galeno sostuvo que a la semana epidemiológica número 12 se registran dos mil 331 casos de dengue no grave y 50 casos de dengue grave.

Sostuvo que los casos de dengue grave están distribuidos en Cortés, Francisco Morazán, Choluteca, Yoro, Copán y Santa Bárbara.

Indicó que el serotipo 3 es el que está circulando a nivel nacional, este serotipo está asociado a dengue grave.

“Si tiene síntomas de dolor abdominal, fiebre alta, vómito o náuseas y no ha logrado orinar por un espacio de cinco horas visite al médico”, afirmó.

Recomendó a la población no tomar aspirinas ya que agrava el proceso clínico.

Las personas con mayores índices de la enfermedad están en promedio de uno a 29 años.

El llamado es a la prevención, por lo que la población debe de estar atenta a las medidas para erradicar el zancudo transmisor del dengue.

El galeno hizo un llamado a activar el día D para evitar que los casos de dengue sigan incrementándose en el país. IR