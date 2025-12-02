Honduras registra más de 16 mil accidentes viales y mil 715 muertos por esta causa en 2025

Tegucigalpa – Honduras registra más de 16 mil accidentes de tránsito en el 2025, según estadísticas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

El portavoz de la DNVT, César Aguilar, detalló que, producto de estos accidentes han muerto mil 715 personas.

Lo anterior significa 25 decesos menos que los registrados en el mismo lapso del 2024, agregó.

Los accidentes viales en Honduras son una preocupación significativa, constituyendo la segunda causa de muerte violenta en el país, solo superada por los homicidios.

Las principales causas incluyen la imprudencia del conductor (exceso de velocidad, consumo de alcohol, distracciones como el uso del celular), desobediencia a señales de tránsito y, en el caso de atropellos, la imprudencia peatonal.

Acotó que en las últimas 72 horas se contabilizan 80 accidentes de tránsito y 4 decesos por esta causa.

Francisco Morazán y Cortés son los departamentos que más accidentes viales registran en el territorio nacional, según las estadísticas oficiales. (RO)