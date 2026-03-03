Honduras registra más de 1 mil 300 casos de dengue, Salud llama a tomar medidas de prevención

Tegucigalpa – El jefe de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía informó que el país ya registra mil 300 casos de dengue y 22 casos graves.

– Hay dos casos sospechosos de muerte por causa del dengue.

El galeno sostuvo que a la semana epidemiológica número 8 se registran mil 302 casos de dengue no grave y 22 casos de dengue grave.

Sostuvo que hay 22 casos de dengue grave distribuidos en Cortés, Francisco Morazán, Choluteca, Yoro, Copán y Santa Bárbara.

Indicó que el serotipo 3 es el que está circulando a nivel nacional, este serotipo está asociado a dengue grave.

“Si tiene síntomas de dolor abdominal, fiebre alta, vómito o náuseas y no ha logrado orinar por un espacio de cinco horas visite al médico”, afirmó.

Recomendó a la población no tomar aspirinas ya que agrava el proceso clínico.

Las personas con mayores índices de la enfermedad están en promedio de uno a 29 años.

El llamado es a la prevención, por lo que la población debe de estar atenta a las medidas para erradicar el zancudo transmisor del dengue. IR