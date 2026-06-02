Honduras registra crecimiento económico acumulado de 4 % a marzo, según Boletín Económico de Cohep

Tegucigalpa – La economía hondureña mostró un dinamismo moderado en los primeros meses del año, con un incremento acumulado del 4,0 % en el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) hasta marzo de 2026, según el Boletín Económico de mayo publicado por la Gerencia de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

El repunte se explica principalmente por el buen desempeño de la demanda externa de productos agroindustriales -café, banano, piñas y tilapia- en un contexto de precios internacionales favorables, sumado al aumento de los ingresos por remesas familiares. El sector Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca creció 2.8%, impulsado por la producción de banano, palma africana, frutas, café y una mayor captura pesquera.

Sin embargo, el boletín advierte sobre riesgos climáticos. Se esperan condiciones asociadas al fenómeno de El Niño con intensidad débil desde mediados de mayo, que se fortalecerá progresivamente entre agosto y septiembre hasta alcanzar una categoría “muy fuerte”. Los departamentos más afectados serán los del corredor seco: Francisco Morazán, El Paraíso, Valle y Choluteca. Los impactos del cambio climático representan un riesgo para la producción agropecuaria, los precios de los alimentos y el crecimiento económico en general. Se estima que aproximadamente 1,8 millones de hondureños enfrentan riesgo de inseguridad alimentaria.

En materia de inflación, entre diciembre de 2025 y abril de 2026 el Índice de Precios al Consumidor (IPC Total) acumuló un alza del 3,12 %. Aunque la mayoría de los rubros se mantuvo estable y por debajo del promedio, el transporte registró una escalada preocupante del 10.55 %, atribuida a la volatilidad internacional de los precios de los combustibles derivada del conflicto en Medio Oriente y las interrupciones en el transporte marítimo de petróleo.

Los otros componentes de la canasta básica mostraron comportamiento ordenado: Vivienda y Energía subió 2.08 %, Alimentos y Bebidas No Alcohólicas 1.89 %, mientras que Vestimenta y Calzado cayó 0.76 % e Información y Comunicaciones 1.23 %.Respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 11 de mayo de 2026 se anunció la finalización a nivel técnico de la cuarta y quinta revisión del Servicio de Crédito Ampliado (SCA) y el Servicio Ampliado del FMI (SAF).

La aprobación del Directorio Ejecutivo, prevista para finales de junio, permitiría un desembolso de aproximadamente 245 millones de dólares. Con las revisiones anteriores, Honduras ha acumulado desembolsos por más de 485 millones de dólares del programa suscrito en septiembre de 2023 por un total de 822 millones de dólares.

En cuanto a las finanzas públicas, al 18 de mayo de 2026 la deuda flotante del Gobierno General superó los 24 mil 670 millones de lempiras (equivalente al 2.4 % del PIB). Del total, el 51.7 % corresponde a empresas públicas nacionales, donde la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) concentra el 99 % de ese monto, principalmente por obligaciones con generadores. La administración central representa el 48.1 % restante, distribuida entre 82 instituciones.

Por otro lado, el resumen monetario al 14 de mayo muestra un saldo de Reservas Internacionales Netas de 11 mil 476.6 millones de dólares (6.6 meses de importaciones) y remesas familiares por 4 mil 722.2 millones de dólares (+14.2%). El tipo de cambio de venta se ubicó en 26.79 lempiras por dólar, con una depreciación interanual del 2.70 %.

El Boletín Económico de Cohep, elaborado con datos del Banco Central de Honduras (BCH) y la Secretaría de Finanzas (SEFIN), ofrece una radiografía de la economía nacional en un contexto de recuperación moderada, presiones externas y desafíos climáticos y estructurales. (RO)