Honduras registra 77 víctimas en 16 masacres durante los primeros meses de 2026

Tegucigalpa-Al menos 77 personas han perdido la vida en 16 hechos catalogados como masacres registrados en distintas regiones de Honduras entre enero y junio de 2026, según un recuento de los casos ocurridos en varios departamentos del país.

El primer hecho violento se registró el 10 de enero en Olanchito, Yoro, donde tres personas fueron asesinadas. Posteriormente, el 17 de febrero, una masacre en La Masica, Atlántida, dejó cinco víctimas mortales. Durante marzo se reportaron tres nuevos hechos en San Andrés, Lempira, con tres fallecidos; El Progreso, Yoro, con cuatro víctimas; y Sulaco, Yoro, donde cinco personas perdieron la vida.

En abril continuó la escalada de violencia con masacres en Danlí, El Paraíso, y Villeda Morales, Gracias a Dios, ambas con tres víctimas mortales. Asimismo, el 24 de abril, un ataque en la comunidad de Cayo Rojo, Catacamas, Olancho, dejó un saldo de cinco personas fallecidas.

Mayo se convirtió en el mes más violento del período analizado. En San Pedro Sula, Cortés; Nacaome, Valle; y Tegucigalpa, Francisco Morazán, se registraron tres masacres que dejaron tres víctimas cada una. Sin embargo, los hechos más sangrientos ocurrieron el 21 de mayo en Trujillo, Colón, donde murieron 20 personas, y en Corinto, Cortés, con siete fallecidos. Días después, se reportaron nuevas matanzas en La Lima, Cortés, con cuatro víctimas, y en El Progreso, Yoro, donde tres personas fueron asesinadas.

El caso más reciente ocurrió el 11 de junio en San Manuel, Cortés, donde tres personas perdieron la vida en otro hecho múltiple. Con este último registró, la cifra de víctimas por masacres asciende a 77 personas en lo que va del año.

La recurrencia de estos hechos ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad, que demandan mayores acciones por parte de las autoridades para combatir la criminalidad y fortalecer las estrategias de prevención de la violencia.

Mientras que organismos defensores de derechos humanos y expertos en seguridad han señalado la necesidad de reforzar la investigación criminal y las políticas de seguridad pública para frenar este tipo de sucesos que continúan cobrando vidas en distintas regiones del país. IR

Lista de Masacres 2026

N° | Lugar | Fecha | Cantidad de muertos

1.- Olanchito, Yoro / 10 de enero -3 muertos-

2.- La Masica, Atlántida / 17 de febrero -5 muertos-

3.- San Andrés, Lempira / 9 de marzo –3 muertos–

4.- El Progreso, Yoro / 12 de marzo –4 muertos–

5.- Sulaco, Yoro / 13 de marzo –5 muertos–

6.- Danlí, El Paraíso / 05 de abril –3 muertos–

7.- Villeda Morales, Gracias a Dios /23 de abril –3 muertos–

8.- Cayo Rojo, Catacamas, Olancho / 24 de abril –5 muertos–

9.- SPS, Cortés / 01 de mayo –3 muertos–

10.- Nacaome, Valle / 4 de mayo –3 muertos-

11.- Tegucigalpa, FM / 12 de mayo –3 muertos–

12.- Trujillo, Colón/ 21 de mayo –20 muertos–

13.- Corinto, Cortés/ 21 de mayo –7 muertos–

14.- La Lima, Cortés/ 26 de mayo –4 muertos–

15.- El Progreso, Yoro/ 26 de mayo –3 muertos–

16.- San Manuel, Cortés/ 11 de junio –3 muertos–