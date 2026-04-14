Honduras registra 99 casos sospechosos de gusano barrenador en humanos

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud de Honduras informó este martes que, en lo que va de 2026, el país reporta 99 casos sospechosos y una muerte confirmada de gusano barrenador en humanos.

El jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Homer Mejía, declaró a periodistas que los 99 casos se encuentran en laboratorio y que la mayoría de los afectados son hombres.

Indicó además que se ha registrado una muerte relacionada con miasis por gusano barrenador; dos de las personas fallecidas padecían enfermedades preexistentes.

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La miasis por gusano barrenador es una enfermedad parasitaria provocada por la fase de larva o gusano de la mosca Cochliomyia hominivorax, que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente, incluidos los humanos.

Horas después de la puesta, nacen las larvas que se alimentan de tejido vivo, causando lesiones graves, pérdida de la función de órganos e incluso la muerte en casos severos.

La presencia del gusano barrenador en animales fue detectada en Honduras en septiembre de 2024, lo que llevó a las autoridades a declarar una emergencia sanitaria. No obstante, el primer caso en humanos se reportó el 6 de febrero de 2025, en un hombre residente en Catacamas, departamento de Olancho (este del país).

Los departamentos más afectados son Francisco Morazán, Olancho y Yoro.

También hizo un llamado a la población, especialmente a quienes presentan heridas o úlceras, para que mantengan una adecuada higiene y cuidados médicos, con el fin de evitar que las moscas depositen sus larvas y provoquen miasis. IR