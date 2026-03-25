Honduras registra 91 casos de tos ferina

Tegucigalpa- Las autoridades de Salud informaron que los casos de tosferina en menores de edad siguen en aumento al contabilizarse 91 casos y nueve decesos en lo que va del presente año.

De acuerdo con datos oficiales, durante el primer trimestre de 2026 se han registrado al menos 91 casos confirmados en niños, así como nueve fallecimientos asociados a esta infección respiratoria altamente contagiosa.

Especialistas del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) señalaron que la mayoría de los casos afecta a bebés entre 0 y 3 meses, un grupo especialmente vulnerable debido a que aún no completa su esquema de vacunación.

Las autoridades atribuyen el aumento de contagios a una cobertura de vacunación por debajo de los niveles recomendados, así como a la desinformación que limita la asistencia de madres y padres a los centros de salud.

En ese sentido, reiteraron el llamado a inmunizar tanto a los niños como a las mujeres embarazadas, ya que esto permite proteger a los recién nacidos durante sus primeras semanas de vida.

Asimismo, advirtió que la tendencia actual podría igualar o incluso superar las cifras reportadas en todo el año anterior, lo que incrementa la preocupación en el sistema sanitario nacional.

El repunte de casos se da en un escenario donde las autoridades han reconocido dificultades para alcanzar el 95 % de cobertura de vacunación, considerado el nivel óptimo para evitar brotes.

Ante esta situación, el sistema de salud mantiene llamados urgentes a la población para reforzar las medidas preventivas y evitar que la enfermedad continúe cobrando vidas, especialmente entre los sectores más vulnerables.

La tosferina es una enfermedad bacteriana prevenible mediante vacunación, pero que puede resultar grave en lactantes, especialmente cuando no han recibido protección inmunológica.

En Honduras, el esquema nacional contempla varias dosis desde los primeros meses de vida, además de la vacunación en mujeres embarazadas para generar anticuerpos en el bebé.

Alrededor de 17 mil menores corren riesgo ya que no tienen ninguna vacuna que les de inmunidad a enfermedades, el llamado es reiterativo de parte de las autoridades sanitarias. IR