Honduras registra 70 muertes de mujeres en este 2026, según el OV-UNAH

Tegucigalpa – El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), contabilizó este miércoles que un total de 70 mujeres han sido asesinadas en el presente año en el país.

– El Salvador hoy informó seis feminicidios este 2026.

Así lo manifestó la coordinadora de la OV-UNAH, Migdonia Ayestas, quien reiteró que la muerte violenta de mujeres sigue siendo un problema en el país.

Señaló que los hombres en condición de pareja, expareja y pretendientes son la principal causa de muerte violenta de una mujer con múltiples disparos, piedras y arma blanca.

Añadió que la crueldad, el odio y la saña siguen marcando las muertes de las mujeres en el país.

Ayestas promedió que cada 37 horas una mujer es asesinada en el país.

Por otro lado, detalló que en el presente año han ocurrido seis masacres a nivel nacional seis masacres con un saldo de víctimas de 21 personas.

En ese sentido, dijo que Honduras registra un promedio de seis muertes diarias. IR