Honduras registra 454 incendios forestales afectando 18 mil 600 hectáreas de bosque

Tegucigalpa – Hasta mayo de 2026, Honduras enfrenta una grave crisis por incendios forestales, con 454 siniestros registrados que han devastado más de 18 mil 600 hectáreas a nivel nacional.

Las zonas más afectadas incluyen el departamento de Francisco Morazán y áreas protegidas, siendo la mano humana y la quema agrícola las causas principales.

Las autoridades estiman que más del 90 % de los incendios forestales en Honduras tienen origen humano, ya sea por quemas agrícolas no controladas, negligencia o acciones intencionales.

El llamado de los entes de socorro es a la conciencia ya que los árboles son vida y oxígeno.

La capital hondureña se encuentra rodeada de una capa de humo producto de los incendios forestales. IR