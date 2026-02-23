Honduras registra 33 muertes violentas de mujeres en 2026: “Es una pandemia”, señala el Observatorio de la Violencia

Tegucigalpa- En lo que va de 2026, Honduras contabiliza 33 muertes violentas de mujeres, una cifra que mantiene en alerta a organizaciones y expertos, quienes advierten que el país continúa enfrentando una crisis estructural de violencia de género.

La directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas, calificó la situación como “lamentable” y aseguró que el fenómeno sigue teniendo dimensiones de pandemia.

“En lo que va de 2026 son 33 muertes violentas de mujeres y femicidios en Honduras. Estamos hablando de un promedio de 25 víctimas mensuales, prácticamente en las mismas condiciones que en 2025”, señaló.

Estadísticas que alarman

Según Ayestas, Honduras continúa ocupando los primeros lugares en tasas de femicidios en América Latina y Centroamérica. “Sin duda, el país se mantiene entre las tasas más altas de la región; en Centroamérica históricamente ha ocupado el primer lugar en número de femicidios”, subrayó.

El análisis comparativo refleja que no hay una reducción significativa respecto al año anterior, lo que evidencia la persistencia de patrones de violencia extrema contra las mujeres.

El rostro humano detrás de las cifras

Más allá de los números, la experta enfatizó el impacto humano y social de estos crímenes. En muchos casos, explicó, las víctimas son raptadas de sus propias viviendas y posteriormente asesinadas en zonas apartadas.

“Ya hemos visto ejemplos en Cortés, donde en una cañera dejaron el cuerpo de una joven. Estos hechos incrementan el miedo en la ciudadanía y limitan el uso de los espacios públicos”, manifestó.

Cada caso no solo representa una vida truncada, sino familias destruidas, hijos huérfanos y comunidades marcadas por el temor. La violencia, advirtió, modifica la dinámica cotidiana de barrios y colonias, donde las mujeres viven bajo una constante sensación de vulnerabilidad.

Llamado a investigación científica y criminal

Ayestas insistió en que el Estado debe asumir el tema de femicidio como un punto central dentro de la agenda de emergencia nacional.

“El Estado debe desarrollar procesos de investigación científica y criminal que den cuenta de quién y por qué le quitaron la vida a una mujer”, enfatizó.

La directora del Observatorio sostuvo que solo mediante investigaciones rigurosas, fortalecimiento institucional y políticas integrales de prevención se podrá romper el ciclo de impunidad que alimenta la repetición de estos crímenes.

Mientras tanto, las cifras siguen creciendo y las familias continúan exigiendo justicia en un país donde, según expertos, la violencia contra las mujeres sigue siendo una herida abierta.LB