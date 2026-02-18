Honduras registra 288 muertes violentas en 48 días de 2026

Tegucigalpa– Honduras registra 288 muertes violentas en los primeros 48 días de este 2026, con un promedio diario de seis muertes confirmó la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas.

-De las 288 muertes violentas más de 30 son muertes de mujeres.

En ese sentido, Ayestas dijo que el país requiere una política integral en materia de seguridad, donde se avance con la información que se presente dentro de la institución, además de depurar para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Agregó que en promedio seis personas mueren por violencia, cinco en accidentes viales y uno por suicidio.

Los departamentos de Yoro, Copán y Atlántida son los que presentan mayor número de crímenes.

De las 288 muertes violentas más de 30 son muertes de mujeres por lo que el llamado es urgente al gobierno para crear políticas públicas que eviten más impunidad al país.