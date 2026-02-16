Honduras registra 219 muertos por accidentes viales en 2026

Tegucigalpa– Un total de 219 personas han perdido la vida en accidentes viales a nivel nacional en el presente año, confirmaron autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

–Solo el fin de semana se registraron 50 accidentes viales y 11 decesos.

En el presente año se han incrementado las muertes por accidentes viales, informó la fuente policial, pero se han disminuido los accidentes viales.

El llamado a los conductores es a la prudencia, a respetar las señales y la Ley de Tránsito.

Cabe señalar, que el 2025 cerró con mil 894 muertes a causa de accidentes de tránsito, un 10 % más que el 2024.

En ese contexto, los accidentes viales en Honduras son una preocupación significativa, constituyendo la segunda causa de muerte violenta en el país, solo superada por los homicidios.

De acuerdo con la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, la siniestralidad vial en Honduras es una epidemia que deja miles de muertos cada año.

La imprudencia al volante y el exceso de velocidad son las principales causas de los accidentes viales en Honduras. IR