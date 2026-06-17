Honduras registra 14 muertes por tosferina en 2026, un 75 % más que en todo 2025

Tegucigalpa – Honduras registra 14 muertes por tosferina en lo que va de 2026, lo que representa un aumento del 75 % en comparación con los ocho fallecimientos reportados en todo 2025, además de 175 casos confirmados de la enfermedad, informó este miércoles la Secretaría de Salud.

La técnica de vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Leticia Puerto, indicó que el país atraviesa un repunte preocupante de esta afección respiratoria, ya que los contagios acumulados este año superan en 53,5 % los 114 registrados en el mismo periodo de 2025.

“La tos ferina es una enfermedad prevenible a través de la vacunación y lo más lamentable es que estos niños están falleciendo”, lamentó la funcionaria.

Puerto detalló que más del 62 % de los casos corresponde a bebés de entre cero y seis meses de edad, por lo que llamó a las mujeres embarazadas, especialmente entre las semanas 26 y 37 de gestación, a vacunarse para proteger a sus recién nacidos.

En el caso de los menores de cinco años, el esquema de inmunización contra la tos ferina se inicia a los dos meses de edad con la primera dosis, seguida de otras a los cuatro y seis meses. El ciclo se completa con dos refuerzos, el primero a los 18 meses y el segundo a los cuatro años, añadió la funcionaria.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la tos ferina es una enfermedad bacteriana muy contagiosa que afecta al tracto respiratorio y es causada por las bacterias Bordetella pertussis o Bordetella parapertussis. EFE (AD)