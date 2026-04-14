Honduras registra 112 casos de tos ferina a punto de superar la cifra de todo 2025

Tegucigalpa – Las autoridades de Salud informaron que los casos de tosferina en menores de edad siguen en aumento al contabilizarse 112 casos y nueve decesos en lo que va del presente año.

– En todo el 2025, Salud registró 114 casos de tos ferina. Las muertes en 2025 fueron y este año ya suman 9.

De acuerdo con datos oficiales, durante el primer trimestre de 2026 se han registrado al menos 112 casos confirmados en niños, así como nueve fallecimientos asociados a esta infección respiratoria altamente contagiosa.

Leticia Puerto, técnico del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Secretaría de Salud, manifestó que se está a dos casos de superar la cifra que se registró en todo el 2025 que fue de 114.

“Esta enfermedad afecta a cualquier persona, pero afecta más a los niños ya que es más delicada porque no tienen muchas defensas y para eso son las inyecciones”, dijo.

Sostuvo que las muertes se han mantenido en nueve en el presente año.

Las autoridades atribuyen el aumento de contagios a una cobertura de vacunación por debajo de los niveles recomendados, así como a la desinformación que limita la asistencia de madres y padres a los centros de salud.

En ese sentido, reiteraron el llamado a inmunizar tanto a los niños como a las mujeres embarazadas, ya que esto permite proteger a los recién nacidos durante sus primeras semanas de vida. IR