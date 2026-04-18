Honduras refuerza lucha contra la trata de personas: rescatan 10 víctimas en primer trimestre de 2026

Tegucigalpa – En lo que va del primer trimestre de 2026, autoridades hondureñas reportan el rescate de al menos 10 víctimas de trata de personas, en su mayoría niños, niñas y adolescentes, según informó este sábado Sua Martínez, secretaria de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT).

De acuerdo con la funcionaria, entre las nuevas tendencias detectadas destaca la vinculación del delito con la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, una modalidad que ha encendido las alertas de las autoridades. En ese sentido, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), logró ubicar y desarticular una red criminal relacionada con estos hechos, lo que representa -según Martínez- un avance significativo en la persecución del delito.

“Las 10 víctimas rescatadas son en su mayoría menores de edad y una mujer adulta. Esto confirma que nuestros niños, niñas y adolescentes siguen siendo la población más vulnerable”, alertó.

Aunque se reporta una leve disminución de casos en comparación con años anteriores, la funcionaria subrayó que el año apenas inicia, por lo que las cifras aún están en construcción. No obstante, consideró que los rescates reflejan un fortalecimiento en las labores de prevención, investigación y respuesta institucional.

Sua Martínez.

En cuanto a la incidencia geográfica, los departamentos con mayor número de casos son Cortés, Francisco Morazán, Comayagua, Choluteca, Atlántida y la zona insular del país.

Respecto a las modalidades de explotación, Martínez indicó que la explotación sexual continúa siendo la más frecuente. Aunque la trata con fines laborales también está presente, advirtió que existe un subregistro debido a la falta de denuncias.

“Hay muchas situaciones de vulneración de derechos vinculadas a la explotación laboral, pero no siempre son denunciadas, lo que dificulta dimensionar el problema”, explicó.

En relación con los recursos para combatir este delito, la funcionaria reconoció que aún existen desafíos, especialmente en la necesidad de ampliar la cobertura de atención hacia más niños, niñas y adolescentes, lo que implica mayores recursos y esfuerzos coordinados.

Asimismo, destacó la reciente aprobación del Día Nacional contra la Trata de Personas, que se conmemorará cada 30 de julio, como una oportunidad para fortalecer la concienciación y prevención a nivel nacional.

En materia de judicialización, Martínez informó que, según datos del Ministerio Público, el país registró en 2025 un incremento del 30 % en requerimientos fiscales y sentencias condenatorias vinculadas a este delito, en comparación con años anteriores.

Finalmente, la funcionaria reiteró el compromiso del presente gobierno en continuar fortaleciendo la lucha contra la trata de personas, destacando los avances logrados, pero reconociendo que aún queda un amplio camino por recorrer. JS