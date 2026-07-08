Honduras refuerza controles sanitarios para importación de productos porcinos

Tegucigalpa – Con el objetivo de proteger la producción nacional y garantizar la inocuidad de alimentos, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), actualizó los requisitos sanitarios para la importación de productos porcinos al país.

El director de SENASA, Rafael Rodríguez, explicó que la medida se basa en una evaluación técnica sustentada en evidencia científica y en los lineamientos de organismos internacionales de sanidad animal.

“La habilitación aplica únicamente para productos procesados. No se autoriza la importación de carne fresca ni de productos porcinos naturales, lo que garantiza la protección de la producción nacional”, afirmó Rodríguez

La disposición establece que únicamente podrán ingresar a Honduras productos porcinos curados o sometidos a procesos industriales de cocción provenientes de España, siempre que sean elaborados en zonas oficialmente reconocidas como libres de enfermedades de importancia para el comercio internacional, amplió el funcionario.

Como parte del fortalecimiento de la vigilancia sanitaria, SENASA intensificó las inspecciones en puertos, aeropuertos y puntos fronterizos, y mantendrá las restricciones para mercancías procedentes de territorios que no cumplan con el estatus zoosanitario requerido.

Asimismo, la institución continúa con el monitoreo epidemiológico permanente para prevenir riesgos sanitarios y trabaja de forma coordinada con el sector porcino en el fortalecimiento de la bioseguridad en granjas, la ampliación de la vigilancia epidemiológica y la verificación del cumplimiento de los requisitos de importación. LB