Honduras reduce a cuatro los casos sospechosos de sarampión y descarta presencia de la enfermedad mediante laboratorio

Tegucigalpa – La Secretaría de Salud descartó este lunes la existencia de casos de sarampión y redujo a cuatro los casos sospechosos.

– Para este martes estarán los resultados de las pruebas de laboratorio de los cuatro casos sospechoso de Sarampión.

Así lo informó el jefe de la unidad de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud, Lorenzo Pavón, quien dijo que hasta ahora todos los casos de sospecha han dado resultado negativo mediante pruebas de laboratorio.

Cabe señalar que Honduras colocó en cuarentena a 90 connacionales que participaron en una actividad religiosa en Guatemala.

No obstante, de acuerdo a la Sesal el periodo de incubación de la enfermedad ya pasó para estos ciudadanos.

Existían otros casos de sospecha, pero todos fueron descartados tras realizar las pruebas de laboratorio, refirió el galeno.

Es importante mencionar que desde 1997 el país no registra casos de sarampión.

Sin embargo existe una alerta epidemiológica a causa de casos en países vecinos.

Al respecto, recordó que la vacuna está disponible en todos los establecimientos de salud del país. (RO)