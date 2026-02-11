Honduras recupera temperaturas tropicales y no avizora nuevo frente frío

Tegucigalpa – El pronosticador de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) a través del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Jairo García, informó hoy que el país volvió a recuperar las temperaturas tropicales después de experimentar el paso de varios frentes fríos que provocaron descensos de temperaturas a registros históricos.

En ese contexto, afirmó que durante los siguientes días continuarán las temperaturas cálidas en todo el territorio nacional.

Actualmente no se avizora un nuevo frente frío, sin embargo siempre va a existir la posibilidad un fenómeno de este tipo en los meses de febrero y marzo, acotó.

No obstante, de momento no se observa un frente frío que pueda afectar el territorio nacional.

Será hasta finales del mes que se pueden volver a experimentar descensos de temperaturas.

En la siguiente quincena se podría volver a experimentar la transición por el territorio nacional de un nuevo frente frío.

No obstante, esta es solo una posibilidad, es decir puede ser que no se vuelva a experimentar un frente frío hasta el inicio de temporada de frentes fríos en el mes de marzo. (RO)