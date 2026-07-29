Honduras recibirá 40 millones de dólares de EEUU para fortalecer la alimentación escolar

Tegucigalpa – Honduras volverá a acceder a fondos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés), por un monto de 40 millones de dólares, para fortalecer el Programa Nacional de Alimentación Escolar y beneficiar a unos 96.000 niños y niñas de comunidades vulnerables, informó este miércoles el Gobierno.

Los recursos serán ejecutados durante seis años a través del programa internacional McGovern-Dole de Alimentos para la Educación y la Nutrición Infantil del USDA, en coordinación con la organización Partners of Americas, indicó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en un comunicado.

El acuerdo fue suscrito por la titular de la Sedesol, Fátima Juárez, y el director de Partners of Americas, Roger Sánchez Oneill, en el marco del programa McGovern-Dole, una iniciativa que busca mejorar la nutrición infantil, aumentar la asistencia escolar y contribuir al aprendizaje en comunidades afectadas por la inseguridad alimentaria.

Los fondos permitirán fortalecer la alimentación escolar en unas 2.000 escuelas públicas de zonas remotas de los departamentos de La Paz e Intibucá, al oeste de Honduras, donde serán atendidos estudiantes desde prebásica hasta noveno grado.

“Estados Unidos está pensando en extender este beneficio a otros departamentos, lo que nos ayudará a revisar el presupuesto que ya tenemos para alimentación escolar y en qué más podemos invertirlo”, señaló Juárez.

La inversión será destinada a mejorar los sistemas de distribución de alimentos, fortalecer los mecanismos de trazabilidad, apoyar la infraestructura de agua, saneamiento e higiene en los centros educativos, así como reforzar los comités de alimentación escolar y las asociaciones municipales.

«Esta alianza refleja nuestro compromiso compartido de fortalecer la alimentación escolar como una herramienta vital para el aprendizaje, el bienestar y la permanencia de los niños en el aula», afirmó Sánchez Oneill.

El programa McGovern-Dole del USDA financia proyectos de alimentación escolar en regiones con inseguridad alimentaria e incluye componentes de capacitación docente, apoyo educativo y nutricional, con el objetivo de mejorar la matrícula, la asistencia y los resultados de aprendizaje. EFE (AD)