Honduras recibe reconocimiento internacional en España por proyecto ambiental de captura de carbono

Tegucigalpa – Honduras fue reconocida internacionalmente en España por impulsar uno de los proyectos ambientales más importantes orientados a la captura de carbono y la recuperación de ecosistemas en la región, informó la Cancillería.

El reconocimiento fue entregado durante una nueva edición de los Premios de la Diplomacia, organizados por LG España y la Academia de la Diplomacia, donde se destacó el lanzamiento del primer proyecto nacional de captura de carbono bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).

Se detalló en la comunicación oficial que la iniciativa contempla la incorporación de mil hectáreas de plantaciones forestales comerciales en el Parque Nacional Pico Bonito, además de la recuperación de 600 hectáreas de microcuencas y la implementación de 400 parcelas agroforestales.

El embajador Marlon Brevé recibió el galardón en representación del país durante la ceremonia realizada en Madrid, donde también fueron distinguidos representantes diplomáticos de Georgia y Macedonia del Norte por sus acciones ambientales.

De acuerdo con los organizadores, el proyecto hondureño contribuirá directamente a la protección de ecosistemas, la reducción de emisiones contaminantes y el fortalecimiento del desarrollo sostenible en comunidades locales, beneficiando de manera directa a unas 300 familias.

El reconocimiento posiciona a Honduras entre los países que impulsan iniciativas climáticas con impacto ambiental y social, en momentos en que la sostenibilidad y la conservación de recursos naturales cobran mayor relevancia a nivel internacional, resaltó la Cancillería hondureña. LB