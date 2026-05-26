Honduras recibe nuevo grupo de voluntarios japoneses JICA

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras recibió a un nuevo grupo de voluntarios japoneses de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

La misión está conformada por siete voluntarios japoneses que desempeñarán labores de cooperación en Honduras durante dos años, brindando apoyo en las áreas de nutrición, educación, desarrollo rural, terapia física, así como en arqueología.

La subsecretaria de Política Exterior, embajadora Pamela Handal Rivera, dio la bienvenida al grupo de voluntarios japoneses quienes buscan compartir su conocimiento y fortalecer distintas áreas de cooperación entre ambos países.

Durante la reunión, se resaltó la sólida e histórica relación de cooperación entre Honduras y Japón a través del programa de Voluntarios Japoneses para la Cooperación en el Extranjero, iniciativa que comenzó en 1976 y que este año celebra su 50 aniversario.

Asimismo, se destacó que los voluntarios de JICA se distinguen por su enfoque de “trabajo de campo”, basado en la convivencia cercana y la colaboración directa con las comunidades donde son asignados.

La subsecretaria Handal expresó su profundo agradecimiento al pueblo y Gobierno del Japón por la valiosa solidaridad y el permanente respaldo brindado a Honduras, destacando que esta noble relación de cooperación trasciende el ámbito técnico para convertirse en verdaderos lazos de hermandad entre ambas naciones. Asimismo, reconoció el impacto positivo que el servicio y compromiso de los voluntarios japoneses generan en las comunidades hondureñas. (RO)