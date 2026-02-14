Honduras recibe la Copa Mundial de la FIFA con control migratorio biométrico ágil y estándares internacionales de seguridad

San Pedro Sula. — El Instituto Nacional de Migración (INM) garantizó un proceso migratorio ágil, seguro y eficiente ante la llegada de un vuelo charter al FBO del Aeropuerto Ramón Villeda Morales, transportando a la Copa Mundial de la FIFA y una delegación aproximada de 42 personas.

Durante la operación, el Instituto Nacional de Migración desplegó su equipo móvil especializado, diseñado para atender movimientos masivos en puntos fronterizos y eventos internacionales, fortaleciendo la seguridad nacional, reduciendo tiempos de atención y proyectando estándares modernos de gestión migratoria.

Mediante la implementación del sistema de gestión migratoria biométrica, se realizó la identificación y verificación de cada persona mediante tecnología avanzada, asegurando procesos confiables y alineados con prácticas internacionales.

🌎✈️ Honduras recibe la Copa Mundial de la FIFA 🏆 con procesos migratorios ágiles y tecnología biométrica.

El Instituto Nacional de Migración desplegó su equipo móvil especializado en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales, garantizando un control migratorio seguro, eficiente y… pic.twitter.com/COF2031Tr1 — Instituto Nacional de Migración HN (@MigracionHND) February 14, 2026

El director del INM, Carlos Cordero, destacó que este tipo de acciones posicionan a Honduras como un país preparado para recibir eventos de relevancia global, con capacidad operativa, coordinación interinstitucional y uso de innovación tecnológica en sus procesos fronterizos.

Asimismo, el procedimiento se ejecutó en coordinación con las autoridades aduaneras, permitiendo una atención rápida, ordenada y eficiente.

El Instituto Nacional de Migración reafirma su compromiso con la modernización institucional y el fortalecimiento de la proyección internacional del país mediante procesos migratorios seguros y eficientes. IR