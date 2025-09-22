Honduras recibe en extradición a ciudadano acusado de homicidio en perjuicio de su amigo

San Pedro Sula, Cortés.– La Policía Nacional de Honduras confirmó la llegada al país de un hombre de 54 años, originario de Tela, Atlántida, quien fue extraditado desde los Estados Unidos tras un proceso judicial concedido por el Juzgado del Distrito Sur del Estado de Texas.

El capturado enfrenta cargos por el delito de homicidio, tras ser señalado como responsable de la muerte violenta de Manuel de Jesús Bonilla Guevara, en un hecho ocurrido el 19 de diciembre de 2020 en la ciudad de Tela.

Lo asesinó en reunión familiar

Durante una reunión familiar, ambos hombres, bajo los efectos del alcohol, realizaron disparos al aire; minutos después, el ahora extraditado habría disparado en repetidas ocasiones contra la víctima, causándole la muerte.

Posteriormente, en 2021, un juez de Letras de Tela emitió una orden de captura en su contra bajo Expediente 3845-21, lo que dio paso a que OCN-INTERPOL Honduras solicitara la emisión de una notificación roja internacional, al conocerse que había huido del país. En 2024, el sujeto fue detenido en territorio estadounidense, iniciando el proceso de extradición.

EEUU aprueba orden de extradición

El 7 de julio de 2025, un juez del Distrito Sur del Estado de Texas concedió la extradición, misma que se ejecutó este 22 de septiembre de 2025, cuando el hondureño arribó al Aeropuerto Internacional “Ramón Villeda Morales” de La Lima, Cortés, custodiado por dos agentes de los U.S. Marshal.

El traslado se realizó mediante vuelo comercial procedente de Houston, Texas. La entrega fue efectuada por funcionarios del U.S. Marshal a oficiales de INTERPOL-Honduras.

Con esta acción, la Policía Nacional reafirma su compromiso de combatir la impunidad y dar cumplimiento a las órdenes judiciales en coordinación con organismos internacionales de seguridad. IR