Honduras recibe delegación diplomática de España, y embajador presenta cartas credenciales en Italia

Tegucigalpa – La subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, Evelyn Bautista, recibió este martes a una delegación de España; asimismo, el representante presentó cartas credenciales en Italia para fortalecer la cooperación bilateral y consolidar la alianza del desarrollo sostenible.

La delegación de España estuvo encabezada por Álvaro Borega de Sande que es subdirector de cooperación con México, Centroamérica y el Caribe de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La delegación estuvo integrada por el embajador de España en Honduras, Guillermo Escribano Manzano; y el coordinador general de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la AECID, José Francisco Tomás Moratalla.

Durante el encuentro, ambas partes revisaron el estado de la cooperación bilateral, evaluaron los avances del marco de Asociación España–Honduras 2025–2029 y abordaron las prioridades estratégicas que orientarán el acompañamiento técnico y financiero en los próximos años.

La subsecretaria Bautista expresó el reconocimiento del gobierno de Honduras a España por más de cuatro décadas de cooperación solidaria y continua, destacando que esta relación se ha fortalecido gracias al diálogo político, la confianza mutua y el compromiso compartido con el desarrollo sostenible.

«La cooperación española ha sido un pilar fundamental para el impulso de las prioridades nacionales, consolidando una alianza que genera resultados concretos para nuestras comunidades», afirmó Bautista.

Asimismo, se presentó un balance de los proyectos de cooperación no reembolsable en áreas prioritarias como agua potable y saneamiento, gobernanza democrática, fortalecimiento institucional, desarrollo económico territorial, preservación del patrimonio cultural, seguridad alimentaria y resiliencia frente al cambio climático.

Las delegaciones también analizaron los avances del Programa de Conversión de Deuda Honduras–España, administrado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), así como la ejecución del Proyecto de Gestión Resiliente del Corredor Vial CA-13 (La Ceiba–Puerto Castilla).

Por otro lado, el embajador de Honduras en Italia, Mariano Jiménez Talavera, presentó sus cartas credenciales ante el presidente Sergio Mattarella para seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad, cooperación y desarrollo entre ambas naciones

Esta nueva etapa impulsará el diálogo político, la cooperación bilateral y una gestión cercana en favor de la comunidad hondureña residente en Italia. AG