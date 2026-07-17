Honduras reafirma en la ONU su compromiso con el desarrollo urbano sostenible

Nueva York- Honduras reafirmó su compromiso con el desarrollo urbano sostenible y el fortalecimiento de los gobiernos locales durante la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Revisión a Medio Plazo de la Nueva Agenda Urbana, donde la Secretaria de Estado por Ley en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, Sulmy Ortez, representó al país.

• Implementación de la primera Política Nacional Urbana Territorial 2026-2040, un pacto social e institucional bajo la metodología global de ONU-Hábitat

. • Impulsa el fortalecimiento de los gobiernos locales mediante la descentralización de capacidades técnicas y una planificación territorial basada en evidencia.

Durante su intervención ante la plenaria, la funcionaria destacó que, bajo el liderazgo del Presidente de la República de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah y en el marco del Plan de Gobierno “Juntos Vamos a Estar Bien”, Honduras impulsa una visión de desarrollo basada en el ordenamiento territorial, la descentralización y el fortalecimiento de los municipios como pilares para mejorar la calidad de vida de la población.

La ministra señaló que el país enfrenta importantes desafíos derivados del acelerado crecimiento urbano, ya que el 54 % de la población reside en áreas urbanas y registra una de las tasas de crecimiento más altas de América Latina y el Caribe.

No obstante, afirmó que esta realidad también representa una oportunidad para aprovechar el potencial de la población joven como motor del desarrollo nacional.

Avance Como parte de los avances del Gobierno, anunció la implementación de la primera Política Nacional Urbana Territorial 2026-2040, elaborada bajo la metodología de ONUHábitat, concebida como un pacto social e institucional que orientará el ordenamiento del territorio, promoverá un acceso más equitativo al suelo y contribuirá a garantizar el derecho a la vivienda, en concordancia con 11 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Asimismo, destacó que “la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización fortalece la planificación territorial mediante la Dirección de Urbanismo Municipal, impulsando la descentralización de capacidades técnicas hacia los gobiernos locales y dotándolos de herramientas para la elaboración de planes estratégicos de desarrollo urbano. A ello se suma la aplicación de la Ley Marco del Sector Vivienda y Asentamientos Humanos que contextualiza en el marco de la política de descentralización y desarrollo territorial”.

Tres Ejes Estratégicos

La titular de Gobernación explicó que “esta política se desarrolla sobre tres ejes estratégicos: el fortalecimiento del desarrollo económico local y la simplificación administrativa para impulsar la inversión y la generación de empleo; el fortalecimiento de la autonomía municipal mediante el acompañamiento técnico a los gobiernos locales; y la construcción de territorios más resilientes frente al cambio climático mediante acciones de reducción del riesgo de desastres”.

En ese contexto, resaltó la participación de Honduras en el proyecto regional “Soluciones Locales para la Reducción del Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe”, a través del cual se ejecutan obras de mitigación y sistemas de alerta comunitaria en municipios priorizados, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante fenómenos naturales.

Expresó su respaldo a los acuerdos impulsados en esta revisión de la Nueva Agenda Urbana y reiteró su compromiso de continuar trabajando junto a los gobiernos locales para construir municipios más inclusivos, resilientes y competitivos, capaces de convertirse en verdaderos motores del desarrollo sostenible del país. IR