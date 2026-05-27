Honduras reafirma compromiso con derecho internacional tras cese de funciones de la CCAJ

Tegucigalpa – El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, reiteró su compromiso con el derecho internacional luego del cese de funciones de la Corte Centroamericana de Justicia (CCAJ), tras la denuncia del convenio de su estatuto por parte de los Estados miembros.

De acuerdo con un comunicado oficial, la decisión fue adoptada tras la retirada de Nicaragua (18 de marzo de 2025), Honduras (29 de abril de 2026) y El Salvador (20 de mayo de 2026), lo que dejó sin base jurídica al organismo regional. Como consecuencia, la CCAJ perdió su personalidad jurídica internacional y cesó formalmente sus funciones.

📌 𝗟𝗮 𝗦𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗮𝗿í𝗮 𝗱𝗲 𝗥𝗲𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗘𝘅𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲𝘀 𝘆 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗲𝗹 𝗰𝗲𝘀𝗲 𝗱𝗲 𝗳𝘂𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮… pic.twitter.com/n6NdnBICB6 — Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) May 27, 2026

La Cancillería explicó que el Acuerdo de Sede suscrito entre Nicaragua y la Corte también quedó sin efecto, al tratarse de un instrumento accesorio al convenio constitutivo. En ese sentido, Honduras reconoció la potestad soberana de Nicaragua para determinar las condiciones migratorias en su territorio, especialmente tras la desaparición del marco jurídico que respaldaba la presencia de funcionarios vinculados a la Corte.

No obstante, el Estado hondureño subrayó que su retiro de la CCAJ fue una decisión soberana y conforme al derecho internacional. Asimismo, instó a que cualquier medida adoptada por Nicaragua respecto a ciudadanos hondureños vinculados al organismo se realice con respeto a sus derechos, garantías consulares y condiciones dignas.

El gobierno informó además que actualmente se coordina con las instancias correspondientes el proceso de cierre ordenado del ente regional, incluyendo la liquidación de personal y la gestión administrativa, bajo principios de responsabilidad institucional y apego a las normas internacionales.

Finalmente, la Cancillería indicó que continuará impulsando acciones en coordinación con los Estados involucrados para asegurar un proceso transparente, ordenado y jurídicamente fundamentado. JS