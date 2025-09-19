Honduras quiere elecciones libres y democráticas, el soberano es quien quita y pone gobernantes: presidenta de la CSJ

Tegucigalpa – La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, manifestó este viernes que el soberano es quien pone y quita gobernantes con relación a las elecciones generales de Honduras.

Señaló que el país quiere que el 30 de noviembre, las elecciones generales sean libres y democráticas.

“Lo que se quiere son elecciones democráticas y libres, es lo que el país quiere, el soberano es el que pone y quita gobernantes”, dijo a periodistas que cubren la fuente judicial.

Ráquel Obando participó en la inauguración del pleno infantil de la CSJ, donde brindó declaraciones posteriores al evento.

Fue consultada por el impulso de una ley en el Congreso de Estados Unidos para sancionar a quienes cometan fraude en las elecciones de Honduras.

En ese sentido, contestó que la CSJ actuará de acuerdo a la Constitución de la República hondureña y sus leyes, señalando que el proceso electoral es un tema político.

Añadió que el Poder Judicial siempre actuará sin ningún vínculo o accionar político.

Por otro lado, descartó que en la CSJ haya órdenes de captura con fines de extradición pendientes. AG