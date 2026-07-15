Honduras puede contar con Francia como un socio fiable y constante: embajador Cédric

Tegucigalpa – El embajador de Francia en Honduras, Cédric Prieto, reiteró a través de su cuenta oficial en X el compromiso de su país con Honduras, reafirmando la histórica relación diplomática y de cooperación que une a ambas naciones.

– La relación diplomática entre Honduras y Francia continúa fortaleciéndose con un renovado compromiso de cooperación.

En su mensaje, el diplomático expresó que: «En un mundo marcado por la brutalización de las relaciones internacionales, la intensificación y la aceleración de las crisis globales, Honduras puede contar con Francia como un socio fiable y constante, un país que cumple con sus compromisos […] un socio que defiende la justicia y el derecho internacional.»

Una colaboración bilateral más estrecha es imprescindible para proteger a la humanidad, responder a los desafíos del cambio climático, de los tráficos ilícitos y de la IA, y preservar los principios democráticos, agregó el diplomatico.

Un socio que defiende la justicia y el derecho internacional.

Un socio que comparte con Honduras los valores de libertad, igualdad, fraternidad y solidaridad.

Un socio que cree en la ciencia y el progreso […] — Cédric Prieto (@prieto_cedric) July 15, 2026

Las declaraciones reflejan el respaldo de Francia a Honduras y ponen de relieve el interés mutuo por fortalecer los lazos de cooperación en diversos ámbitos, sustentados en valores compartidos como el respeto al derecho internacional, la justicia y el cumplimiento de los compromisos internacionales.

La relación entre ambos países se ha caracterizado por décadas de colaboración en áreas como el desarrollo, la cultura, la educación, el medio ambiente y el fortalecimiento institucional, consolidando una agenda bilateral basada en la confianza y el diálogo permanente. LB