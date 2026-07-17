Honduras proyecta generar hasta $ 850 millones por turismo este año

Tegucigalpa- El ministro de Turismo, Andrés Ehrler Martínez, informó que Honduras mantiene un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes y proyecta cerrar el año con una generación de entre 830 y 850 millones de dólares en divisas por la actividad turística.

El funcionario señaló que, de mantenerse la tendencia actual, el país continuará registrando resultados positivos tanto en el ingreso de turistas como en el impacto económico del sector.

«Si seguimos bajo el mismo esquema, entre 830 y 850 millones de dólares en divisas se van a generar», expresó el titular de Turismo.

Ehrler detalló que el mercado turístico refleja un crecimiento del 9.8 % en el número de visitantes que pernoctan en Honduras, mientras que el segmento de cruceristas registra un incremento del 19.6 %, consolidándose como uno de los principales impulsores de la actividad. Asimismo, el ingreso de turistas internacionales presenta un crecimiento cercano al 9 %.

El ministro destacó que estas cifras reflejan el fortalecimiento de la oferta turística nacional y el creciente interés de visitantes extranjeros por los diferentes destinos del país.

De cara a las próximas semanas, las autoridades prevén un mayor flujo de visitantes durante la Semana Agostina, que se celebrará en El Salvador del 1 al 6 de agosto, período en el que tradicionalmente aumenta el ingreso de turistas salvadoreños hacia Honduras.

Los salvadoreños se mantienen entre los principales visitantes internacionales del país, por lo que el Gobierno espera que este feriado contribuya a dinamizar la economía local, especialmente en los destinos de playa, naturaleza y turismo cultural.LB