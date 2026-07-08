Honduras proyecta generar 2,400 millones de dólares por exportaciones de café al cierre del año

Tegucigalpa – Al cierre del año cafetalero (30 de septiembre) Honduras proyecta generar 2 mil 400 millones de dólares por exportación del grano aromático.

Así lo refirió este miércoles el subsecretario de caficultura de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Francisco Ordóñez, quien detalló que se está cerca de los 7.1 millones de contratos de venta de café.

A tres meses del año cafetalero ya se han exportado 6.8 millones de quintales de café, detalló.

Lo anterior permite proyectar un cierre por los 2 mil 400 millones de dólares en divisas, muy por arriba de los 2 mil 150 millones de dólares obtenidos al cierre del año 2025, dijo el funcionario.

Honduras es el mayor exportador de café en la región que inicia su ciclo cafetero cada 1 de octubre y termina el 30 de septiembre del siguiente año.

En Honduras existen más de 120 mil productores que se dedican a la producción y comercialización de café, en su mayoría en pequeña escala, con una generación de un millón de empleos en los procesos de corte, beneficiado húmedo y seco, y transporte, de acuerdo al sector.

El café sigue siendo la primera fuente de divisas por ventas al extranjero del país centroamericano.

Para el 2028, las autoridades de la SAG proyectan recuperar la producción reportada en el país hace 9 años, cuando la cosecha sobrepasó los 10 millones de quintales y las exportaciones llegaron a 9.4 millones de quintales. (RO)