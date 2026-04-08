Honduras proyecta estabilidad macroeconómica con crecimiento del 3.4 % para 2026: Según perspectiva de BM

Tegucigalpa – En medio de un panorama económico que resulta desafiante para América Latina, según el reporte de “Panorama Económico de América Latina y el Caribe del Grupo Banco Mundial”, presentado este miércoles, Honduras se posiciona como uno de los países más resilientes de Centroamérica, con una proyección de crecimiento del 3.4 % para 2026.

– La perspectiva de crecimiento es alentadora para el país pese a la incertidumbre global, pero no suficiente de acuerdo con analistas.

– El crecimiento relativo de países como Honduras, siempre es impulsado por el flujo constante de remesas, mientras la baja inversión, la alta informalidad laboral siguen entre los principales retos para el país.

– A nivel regional, América Latina y el Caribe crecerá apenas un 2.1 % en 2026, por debajo del 2.4 % registrado en 2025

De acuerdo con el más reciente informe del Banco Mundial, Centroamérica continúa destacando como una de las subregiones con mejor desempeño dentro de América Latina y el Caribe.

En ese contexto economías como Honduras, Costa Rica, El Salvador y Guatemala mantienen un crecimiento relativamente sólido, impulsado por el flujo constante de remesas, la expansión de las exportaciones de servicios y una creciente integración en cadenas de valor.

Honduras y la oportunidad en medio de la incertidumbre

Pese al contexto adverso, Honduras se beneficia de tendencias regionales favorables, como el aumento de remesas y su creciente participación en cadenas productivas. No obstante, expertos advierten que sostener este crecimiento requerirá acciones concretas.

El fortalecimiento institucional, la mejora del clima de inversión y la implementación de reformas estructurales serán determinantes para generar empleo de calidad y elevar la productividad.

El informe indica que en el caso hondureño, el crecimiento proyectado refleja una estabilidad macroeconómica que ha permitido amortiguar los efectos de la desaceleración internacional. El consumo interno, las remesas familiares y la actividad exportadora continúan siendo los pilares que sostienen la economía nacional.

Sin embargo, el escenario no está exento de retos. El informe advierte que el país aún enfrenta obstáculos estructurales que limitan su potencial de crecimiento a largo plazo, entre ellos la baja inversión, la alta informalidad laboral y las brechas en infraestructura y capital humano.

En reacción al informe del BM, el expresidente del BCIE, Dante Mossi, recordó que Honduras ha tenido un crecimiento en los últimos años entre el 3 y 4 % considerado “raquítico que no genera riqueza” y el crecimiento todavía no es el adecuado el país tiene que crecer al menos al 6% para una mejora significativa.

Anotó que actualmente hay una alarma por el entorno global, y este punto se debe tomar en cuenta para el crecimiento, lo que no significa que no se puede crecer, pero se necesitan políticas bien definidas, en este apartado resintió que en estos meses el Gobierno todavía se ha dedicado a seleccionar sus funcionarios y no hay un plan hay tangible de mejora, pero se deberá esperar en los próximos meses luego que se apruebe el Presupuesto General de la República para ver qué harán para mejorar la economía de los hondureños, remarcó en entrevista con Proceso Digital.

Claves para el crecimiento sostenible

Asimismo, el organismo internacional identifica cuatro pilares fundamentales para que países como Honduras consoliden su crecimiento: Inversión en educación y formación técnica, mayor acceso al financiamiento para empresas, profundización del comercio internacional, fortalecimiento institucional y regulatorio.

Aunque Honduras muestra señales de estabilidad frente a la desaceleración regional, el verdadero reto será transformar ese crecimiento en desarrollo sostenible. La alta informalidad y la baja productividad siguen siendo barreras que frenan la reducción de la pobreza y la generación de empleo formal.

En un contexto global incierto, el país tiene la oportunidad de capitalizar sus fortalezas, pero deberá avanzar en reformas estructurales si busca consolidarse como un verdadero motor económico en Centroamérica.

Región crece, pero a menor ritmo

A nivel regional, América Latina y el Caribe crecerá apenas un 2.1 % en 2026, por debajo del 2.4 % registrado en 2025, consolidándose como una de las regiones con menor dinamismo a nivel mundial. Este bajo desempeño responde a factores como altos costos de financiamiento, débil demanda externa y persistente incertidumbre global.

El consumo privado continúa siendo el principal motor económico, aunque con un impulso limitado, mientras que la inversión se mantiene rezagada ante un entorno internacional complejo, marcado por tensiones geopolíticas, volatilidad en los precios de la energía y condiciones financieras restrictivas, detalla el informe.

Política industrial vuelve al centro del debate

El informe del Banco Mundial también destaca un capítulo el resurgimiento de la política industrial como herramienta clave para dinamizar las economías. En una región con dificultades para generar empleo de calidad, se vuelve esencial apostar por estrategias que impulsen sectores productivos, innovación y competitividad, remarcaron los especialistas.

“América Latina y el Caribe cuenta con los activos —y la capacidad de reforma— para lograr mucho más. La ambición central debe ser clara: crear empleos de calidad que impulsen el crecimiento y eleven la productividad”, señaló Susana Cordeiro Guerra.

En la misma línea, el economista jefe del organismo, William Maloney, subrayó que el crecimiento sostenido dependerá de invertir en habilidades, fortalecer las instituciones, ampliar el acceso al financiamiento y profundizar la integración comercial.

De forma puntual el informe “Panorama Económico de América Latina y el Caribe del Grupo Banco Mundial”, concluye que “el éxito dependerá de sentar bien las bases, invertir en habilidades, apertura, facilitar la toma de riesgos para empresas y emprendedores, e instituciones sólidas; condiciones que permitan a las empresas realizar apuestas, innovar, competir, crecer y generar más y mejores empleos”. LB