Honduras promueve inversiones en la cadena de valor durante el 140 Consejo Internacional del Café de la OIC

San Pedro Sula – La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) promovió la inversión en la cadena de valor del Café como uno de los principales rubros para la economía Hondureña.

Se presentó ante delegaciones de 77 países la nota de inversión desarrollada con la metodología de la iniciativa mano de la mano, mostrando sus bondades para la inversión nacional y extranjera.

La SAG tuvo el acompañamiento técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Honduras.

El evento paralelo se realizó en el marco del 140 Consejo Internacional del Café de la Organización Internacional del Café (OIC) que se realiza en Honduras del 13 al 17 de octubre.

La Ministra de la SAG, Laura Suazo, destacó que la Iniciativa Mano de la Mano es un impulso valioso para el sector, enfocándose en 4 rubros clave (café, cacao, semilla de frijol y miel).

«Estamos trabajando junto con nuestro aliado estratégico (FAO) para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional. Tenemos como eje central a los productores, ellos son los protagonistas del campo, con FAO, estamos enfocados en llevar tecnologías climáticamente inteligentes, empoderarlos y capacitarlos para que sean autosostenibles», dijo Suazo.