Honduras prioriza acuerdo para quitar aranceles con EEUU y aborda de forma responsable la relación con China

Tegucigalpa – El representante de Comercio Exterior, Melvin Redondo, informó que el Gobierno de Honduras prioriza el acuerdo para eliminar o disminuir los aranceles con Estados Unidos, al tiempo que realiza un “abordaje responsable” sobre su relación con China.

– El gobierno eleva el nivel estratégico del comercio exterior al crear una instancia independiente con rango ministerial, destacando que cerca del 50 % de la actividad económica del país está vinculada al sector exportador.

– Evitó referirse a la posibilidad de volver con Taiwán y dijo es una decisión que le compete al presidente Nasry Asfura.

Según explicó el funcionario en entrevista con la periodista Sara Carranza de TN5 estelar, el gobierno del presidente Nasry Asfura tomó la decisión de crear una oficina de comercio exterior con rango ministerial tomando en cuenta el alto impacto de esta materia en la economía nacional.

Refirió que el 50 % de la actividad económica está vinculada con el sector exportador, lo que lleva a dar realce a las políticas del ramo teniendo en cuenta la relación con EEUU.

Redondo indicó que uno de los principales retos actuales es la negociación de un acuerdo de comercio recíproco con Estados Unidos -que fue alcanzado por dos países de la región- tras el relanzamiento de las relaciones comerciales entre ambos países a inicios de este año, luego de conversaciones entre los presidentes de ambas naciones (Nasry Asfura y Donald Trump).

Reunión en mayo

Detalló que Honduras ya recibió una propuesta formal por parte del gobierno estadounidense, la cual está siendo analizada junto a distintas instituciones estatales. Además, adelantó que se prevé una reunión presencial en mayo para avanzar en las negociaciones.

“El objetivo es alcanzar un entendimiento que permita eliminar o reducir las medidas arancelarias que aún afectan al sector exportador hondureño”, subrayó Redondo que ha participado en la firma de siete tratados internacionales para Honduras.

Indicó que estas restricciones tienen carácter temporal, pero obligan al país a prepararse ante distintos escenarios.

El alto funcionario proyectó que las negociaciones deberán resolverse antes de julio, fecha límite que se han fijado ambas partes para concretar un eventual acuerdo.

Actualmente, algunos productos hondureños aún enfrentan aranceles de entre el 10 % y el 25 %, pese a una reciente reducción tras un fallo en febrero pasado de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

En cuanto a los compromisos que asumiría Honduras, el ministro explicó que estos giran en torno a la eliminación de barreras comerciales identificadas por Estados Unidos, muchas de ellas incluidas en informes oficiales del país norteamericano.

Su papel en la relación con China

En torno a la relación con China, el ministro Redondo señaló que durante su estancia en Beijing trabajó en facilitar el acceso de productos hondureños al mercado asiático, especialmente en el cumplimiento de requisitos sanitarios y fitosanitarios.

No obstante, reconoció que las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con China se encuentran actualmente en suspenso, mientras el Gobierno analiza mediane un “abordaje responsable” la relación bilateral y sus implicaciones económicas y diplomáticas.

“Fue una oportunidad que se nos presentó en su momento, la negociación del tratado prosiguió hasta cierto punto, luego no se continuó y no se ha continuado con esa discusión”, enfatizó.

Redondo reafirmó que la relación con China es un tema que está siendo abordado exclusivamente por la Presidencia y Cancillería.

Puntualizó que se mantiene en suspenso la firma o no del tratado con China, sujetas a las decisiones del presidente Asfura. “Habrá que ver las determinaciones, el flujo comercial es importante, sin embargo hay tras variables que están siendo analizadas”. JS