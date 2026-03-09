Honduras, principal emisor de CA de peticiones de asilo en España; tasa de rechazo también es alta

Tegucigalpa – Honduras es el principal emisor de Centroamérica de solicitudes de asilo en España en la última década, pero también la tasa de rechazo para este país es de las más grandes de la región.

-En los últimos años las remesas enviadas desde España a Honduras se han triplicado, lo que coloca al país europeo también como uno de los principales destinos de la migración que se origina en el país centroamericano.

Un total de 27 mil 277 hondureños solicitaron protección internacional en España a lo largo de la década 2014-2024, según los datos oficiales del Ministerio del Interior español citados por el Observatorio Migratorio Internacional Hondureño (OMIH) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

En conversación con Proceso Digital, César Castillo, coordinador del OMIH de la UNAH, señaló que la alta tasa de rechazo obedece a una incorrecta argumentación en la solicitud.

La anterior cifra representa el 41 % de todas las solicitudes presentadas por centroamericanos en el país europeo y convierte a Honduras en el principal emisor de peticiones de asilo desde la región.

No obstante, la tasa de rechazo para los hondureños asciende a 83.8 %, la más grande en la región.

Evolución de las solicitudes

El flujo de solicitudes hondureñas experimentó un crecimiento sostenido hasta alcanzar su máximo en 2019, con 6 mil 803 peticiones, lo que supuso un incremento del 17 % respecto al año anterior. Tras ese pico, las cifras descendieron notablemente: un 19 % en 2020 y un 59 % en 2021, influido probablemente por las restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19.

A partir de 2022 se observó una recuperación parcial, con 3 mil 17 solicitudes, seguida de 3 mil 694 en 2023 y un nuevo descenso a mil 905 en 2024.

En el conjunto del período, las solicitudes hondureñas representaron una parte creciente dentro del total de peticiones de protección internacional registradas en España, que pasaron de 31 mil 740 en 2014 a 167 mil 749 en 2024.

Las 27 mil 277 solicitudes hondureñas forman parte de un acumulado nacional de 666 mil 352 expedientes, de los cuales 50 mil 109 (7.5 %) corresponden a centroamericanos.

Perfil del solicitante

De los 27 mil 277 solicitantes hondureños, el 53 % fueron hombres (14 mil 386) y el 47 % mujeres (12 mil 891).

Esta distribución por sexo se ha mantenido relativamente estable a lo largo periodo analizado, pero también una creciente migración femenina respecto al inicio del estudio.

Geográficamente, las solicitudes se concentraron en la Comunidad de Madrid, que acogió el 27 % del total. Le siguieron Barcelona (10 %), Girona (5 %), Valencia (4 %) y el resto de Cataluña (4 %).

El 48 % restante se distribuyó entre el resto de las provincias españolas, con una presencia mínima en Murcia (2 %).

Feminización de la migración

Castillo explicó que las cifras también revelan una feminización de la migración ya que inicialmente mucho menos mujeres hondureñas emigraban hacia ese país europeo.

No obstante, la cifra ha crecido exponencialmente a causa de que estas encuentran con mayor facilidad una oportunidad laboral respecto a los hombres, explicó.

También dijo que respecto a otros países de destino de la migración de origen hondureño, España puede ser más económica.

Finalmente el idioma es otro factor que influye en la feminización de la migración ya que las mujeres prefieren trasladarse a un país donde pueden entender el lenguaje, acentuó.

Alta tasa de denegación

Hasta diciembre de 2024, 21 mil 137 expedientes hondureños (77.5 % del total) habían recibido resolución.

De éstas, el 83.8 % fueron desfavorables, el 15.6 % favorables, el 0.4 % otorgaron protección subsidiaria y el 0.2 % razones humanitarias.

En consecuencia, solo 3 mil 299 personas obtuvieron el estatus de refugiado reconocido en España durante el período en mención.

La evolución anual de las concesiones de refugio muestra picos en 2020 (398 hombres y 288 mujeres) y 2023 (414 hombres y 305 mujeres), aunque las cifras se mantienen muy por debajo del volumen total de solicitudes presentadas.

Honduras lidera las peticiones centroamericanas

Dentro de las 50 mil 109 solicitudes centroamericanas registradas en España, Honduras aportó el mayor contingente (27 mil 277), seguido de El Salvador (15 mil 874), Nicaragua (19 mil 320) y otros países.

Venezuela (293 mil 250 solicitudes) y Colombia (210 mil 570) lideraron el ranking general de países emisores, pero el peso centroamericano, aunque minoritario, refleja el impacto de la inestabilidad política, económica y social en la región.

Los datos oficiales subrayan la persistencia del fenómeno migratorio hondureño hacia Europa pese a las fluctuaciones anuales y las altas tasas de denegación. (RO)