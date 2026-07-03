Honduras presente en octavos; Said Martínez en cuarteta del Brasil-Noruega

Tegucigalpa – El árbitro hondureño Said Martínez estará presente en el partido de octavos de final entre Brasil y Noruega el próximo domingo en New Jersey, EEUU.

– Said Martínez es el cuarto árbitro y Walter López el asistente reserva.

El árbitro central es el estadounidense Ismael Elfath y los asistentes también norteamericanos Corey Parker y Kyle Atkins.

Said Martínez impartirá justicia por quinta ocasión en el Mundial USA 2026, tres como juez central y dos como cuarto.

Hasta el momento Said Martínez, ya fue árbitro central en los partidos entre Catar y Suiza, por el Grupo B, y Ghana e Inglaterra, además de actuar como cuarto oficial en Colombia-Portugal durante la fase de grupos.

Estuvo como central en el juego de 16avos de final entre Senegal-Bélgica con una decisión polémica de pitar penal a favor de los europeos en el minuto 117 del tiempo extra.

El árbitro hondureño controló el partido y repartió justicia con claridad y precisión, por lo que se esperaba una nueva designación en la fase final del Mundial que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México como sedes. JS