Honduras presenta un 14.8 % de prevalencia de subalimentación en América Latina y el Caribe, según la FAO  

Ciudad de México.– México registró una prevalencia estimada de subalimentación de 2,7 % en el periodo 2022-2024, lo que lo ubica entre los países con menor hambre en América Latina y el Caribe, según un informe difundido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).a econo.

La FAO señaló que ese nivel está “muy cercano” al umbral inferior de 2,5 % que utiliza este indicador, que mide “la privación crónica de energía alimentaria en la población”.

El dato para México se incluye en el Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2025, en el que la FAO apuntó que América Latina y el Caribe redujo el hambre por cuarto año consecutivo.

En la región, Brasil, Costa Rica, Guyana y Uruguay registraron niveles inferiores al 2,5 %, mientras que México se situó en 2,7 %.

Además, Argentina, Barbados, Colombia, Dominica y República Dominicana reportaron niveles inferiores al 5 %, de acuerdo con la información del reporte.

“En total, 19 países de América Latina y el Caribe presentaron prevalencias de subalimentación inferiores al promedio mundial en el último período disponible”, señaló la organización.

La FAO indicó que, pese a los avances regionales, persisten brechas importantes entre países.

En este sentido, destacó que Haití registró la mayor prevalencia de subalimentación en América Latina y el Caribe (54,2 %), mientras que Bolivia (21,8 %), Honduras (14,8 %) y Ecuador (12,1 %) también presentaron cifras relevantes.

El organismo añadió que, en la región, la inseguridad alimentaria moderada o grave —según la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES)— afectó en 2023 al 28,2 % de la población, equivalente a 187,6 millones de personas.

De ese total, 43,2 millones enfrentaron inseguridad alimentaria grave.

La FAO también advirtió que la región encara el “alto costo” de una dieta saludable, estimado en 5,16 dólares por persona al día, junto con una creciente prevalencia de sobrepeso y obesidad.

En este contexto, la FAO informó que del 2 al 4 de marzo se realizará en Brasilia la 39ª Conferencia Regional para América Latina y el Caribe (LARC39), que reunirá a representantes gubernamentales para analizar avances y desafíos en la lucha contra el hambre y la malnutrición, así como estrategias para transformar los sistemas agroalimentarios. EFE/ir