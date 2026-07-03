Honduras presenta en foro internacional de OCDE visión para transformar el bono demográfico

Tegucigalpa – Honduras presentó en el foro «El compromiso del sector privado con la inversión estratégica en América Latina y el Caribe», organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), su visión para transformar el bono demográfico.

El bono demográfico es una etapa temporal en la que la población en edad de trabajar (18 a 64 años) es mayor que la población dependiente (niños y adultos mayores).

En ese orden, la Subsecretaria de Estado para Política Exterior, Pamela Handal Rivera, participó en el foro realizado en Madrid, España, presentó la visión de Honduras para transformar su bono demográfico en una ventaja competitiva mediante el fortalecimiento de la formación técnica y profesional.

De igual manera, la funcionaria expuso los esfuerzos que impulsa el país para consolidarse como un destino confiable y atractivo para la inversión, a través de la estabilidad macroeconómica, el desarrollo del talento humano y el fortalecimiento de la infraestructura estratégica.

La diplomática hondureña destacó que estos objetivos requieren una estrecha articulación entre el sector público, el sector privado, los gobiernos locales, la academia y los organismos internacionales, como base para generar un crecimiento sostenible y mayores oportunidades para la población.

El panel reunió además a representantes del Gobierno de Costa Rica, del Banco Santander y de MAPFRE. En ese espacio se coincidió en que el desarrollo del talento humano, la seguridad jurídica y la colaboración entre los sectores público y privado constituyen factores determinantes para atraer inversión de calidad y promover un crecimiento económico más inclusivo y sostenible.

La delegación hondureña contó además con el acompañamiento de la Embajada de Honduras en España, reafirmando el compromiso del país con la promoción de una agenda económica y de cooperación orientada a fortalecer su competitividad, atraer inversiones y generar mayores oportunidades de desarrollo para el pueblo hondureño. (RO)