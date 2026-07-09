Honduras prepara su defensa ante audiencia de la CIDH sobre independencia judicial

Tegucigalpa- El Gobierno de Honduras prepara su defensa para la audiencia que celebrará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el próximo 5 de agosto en Washington, donde se abordará la situación de la independencia judicial en el país.

-La audiencia se realizará el 5 de agosto en Washington. La canciller Mireya Agüero confirmó que la Procuraduría General de la República representará al Estado hondureño.

La canciller Mireya Agüero informó que la Secretaría Ejecutiva de la CIDH notificó al Estado hondureño sobre la solicitud presentada por diversas organizaciones para realizar una audiencia relacionada con este tema.

Agüero explicó que la representación del Estado estará a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por el procurador Dagoberto Aspra, quien comparecerá junto a integrantes de su equipo de asesores.

«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por conducto de su Secretaría Ejecutiva, recibió una solicitud de diversas organizaciones y nos comunicó la celebración de una audiencia sobre la situación de la independencia judicial en Honduras. Frente a esta solicitud, el procurador Dagoberto Aspra y parte de su equipo de asesores comparecerán en esa sesión», declaró la canciller.

La funcionaria precisó que hasta el momento el Gobierno no ha recibido información oficial sobre los puntos específicos que serán abordados durante la audiencia, por lo que la coordinación del caso quedó en manos de la Procuraduría General de la República, como representante legal del Estado hondureño.

Aunque la CIDH no ha divulgado la agenda oficial de la audiencia, diversos analistas consideran que durante la sesión podrían plantearse cuestionamientos relacionados con juicios de carácter político, el respeto a la independencia del Poder Judicial y el posible incumplimiento de resoluciones judiciales por parte del Estado.

Expertos en derechos humanos señalan que, dependiendo de los hallazgos y del desarrollo de la audiencia, la CIDH podría solicitar explicaciones al Estado hondureño y emitir recomendaciones sobre las garantías de independencia judicial. Sin embargo, cualquier eventual pronunciamiento dependerá del análisis que realice el organismo interamericano tras escuchar a las partes involucradas.LB