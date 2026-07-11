Honduras potenciará sus Fuerzas Armadas para atender emergencias, dice ministro de Defensa

Tegucigalpa – El ministro de Defensa de Honduras, Enrique Rodríguez, dijo este sábado que su país potenciará las Fuerzas Armadas mediante un programa que, en el caso de la rama aérea, incluye «la dotación de aviones de ala fija, no helicópteros», para atender situaciones de emergencia que respondan a necesidades de la población.

Los aparatos que se estarían adquiriendo son «para el transporte de heridos, para el transporte de carga, para el combate de incendios forestales, que nos ayuden a tener mejores soluciones y respuesta a las necesidades del pueblo», indicó Rodríquez a EFE en Tegucigalpa.

Agregó que en el marco de la cooperación con Estados Unidos, Honduras está más centrada en adquirir «aviones de carga, multiusos y también de vigilancia para la soberanía y el territorio nacional».

«También estamos viendo drones, que son un medio más económico de vigilancia, hay que tomar en cuenta que nuestro territorio marítimo son 270.000 kilómetros cuadrados, más del doble de nuestro territorio continental, entonces eso necesitamos cubrirlo por razones de soberanía, por razones de narcotráfico. Necesitamos cubrirlo y vigilarlo a través de los drones y la vigilancia aérea», subrayó el alto funcionario.

Según Rodríguez, el Gobierno que preside Nasry Asfura, que asumió el pasado 27 de enero, «se ha dado a la tarea no solo de potenciar la Fuerza Aérea, sino también todas las Fuerzas Armadas, para lo que existe un programa, considerando que con el tiempo se «produce un desgaste constante de nuestros activos».

«Las Fuerzas Armadas en general es el último recurso que tenemos los hondureños, a ella acudimos al final cuando tenemos necesidades que no podemos cubrir por otros medios, de ahí la importancia de tener unas Fuerzas Armadas listas y equipadas para poder responder a la necesidad del pueblo en casos de desastres, de incendios, de inundaciones, de calamidades, de pandemias, de movilizaciones», expresó Rodríguez.

Sobre el hecho de que países como El Salvador recién haya adquirido una flotilla de aviones de combate A-37, mediante una compra a Chile, Rodríguez dijo que «lo que hagan los amigos vecinos no va a condicionar nuestros planes estratégicos, nosotros hemos tenido siempre como responder por nuestra soberanía».

Añadió que con Estados Unidos «estamos compartiendo información» y que Honduras está haciendo estudios sobre lo que necesita «de la manera más inteligente» porque «desgraciadamente el equipo militar es caro». EFE