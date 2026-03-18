Honduras podría generar hasta 3,000 megavatios de energía renovable, afirma Eduardo Bennaton

Tegucigalpa – La Asociación Hondureña de Energía Renovable (AHER), Eduardo Bennaton, aseguró que Honduras cuenta con el potencial para producir hasta 3,000 megavatios de energía renovable, una capacidad que incluso podría superarse si se aprovechan plenamente los recursos disponibles.

“El país es capaz de producirlos. Ese es el potencial que Honduras tiene si se impulsa el potencial solar y el de otras tecnologías”, señaló el dirigente, destacando que este desarrollo posicionaría al país como la “columna vertebral” de la generación energética en el Triángulo Norte.

Las declaraciones surgen en un contexto en el que se han anunciado nuevas inversiones en el sector energético, lo que, según Bennaton, representa una oportunidad clave para dinamizar la economía y fortalecer la integración regional.

No obstante, advirtió que uno de los principales obstáculos para concretar proyectos ha sido la falta de continuidad en las políticas públicas. “Lo que ha faltado son administraciones enfocadas que no estén cambiando las reglas del juego”, expresó.

En ese sentido, el representante del sector renovable manifestó su expectativa de que la Ley de Energía anunciada por el presidente Nasry Asfura incluya la participación de todos los actores del sector.

Bennaton también mostró preocupación por la lentitud en la toma de decisiones dentro del ámbito energético, por lo que solicitó el nombramiento de un ministro específico para la Secretaría de Energía de Honduras (SEN), así como mantener a la actual autoridad al frente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

La empresa necesita una cabeza por su importancia, se debe recuperar, subrayó.

La opinión del líder del sector de la energía renovable se dan luego del Foro de Integración Energética del Triángulo Norte “Impulsando la competitividad”, realizado en Honduras, donde líderes empresariales, financieros y políticos coincidieron en la necesidad de elevar la inversión, fortalecer la integración energética y acelerar reformas estructurales para impulsar el desarrollo económico de Centroamérica.

Finalmente, Bennaton calificó como “una gran noticia” los recientes anuncios de inversión en el sector, reiterando que el país tiene las condiciones para convertirse en un referente regional en generación de energía renovable. LB