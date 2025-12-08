Honduras podría afrontar 18 frentes fríos en presente temporada

Tegucigalpa – Según las proyecciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOOA), podrían formarse hasta 18 frentes fríos entre el 30 de noviembre y el 30 de marzo, un periodo corto, pero con alta actividad climática.

El pronosticador del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), José Pavón, confirmó que se mantienen vigilantes de cada uno de estos fenómenos que podría ingresar a Honduras.

Cabe señalar, que no todos los frentes fríos pueden afectar a Honduras, sin embargo, las autoridades vigilan cualquier impacto directo o indirecto para el país centroamericano.

En ese orden, según el pronóstico se prevé un nuevo frente frío ingresará al país entre el 15 y 16 de diciembre, generando un descenso en las temperaturas y diversas condiciones de lluvia.

Un frente frío es el choque de dos masas de aire, una fría y una cálida, provocando descensos de temperaturas y lluvias.

En ese contexto, se prevé que Honduras tenga una Navidad y un fin de año con temperaturas muy bajas. (RO)