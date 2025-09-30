Honduras pierde oportunidades valiosas por discursos repetitivos en ONU que no generan interés internacional

Tegucigalpa– El analista político Olban Valladares cuestionó los discursos de la presidenta Xiomara Castro en la Asamblea General de Naciones Unidas, al considerar que no despiertan interés en la comunidad internacional y que son repetitivos en su contenido.

“Hemos escuchado repetidamente desde hace muchos años —y no solo en este gobierno— que los discursos en Naciones Unidas no son interesantes para nadie. Cuando hablan los países pequeños, la asistencia en la sala apenas alcanza un 30 o 40%. La excepción es cuando se trata de fenómenos como El Salvador, donde más naciones están atentas a lo que dice el presidente”, señaló Valladares.

El analista explicó que este desinterés se debe a que quienes elaboran los discursos “no tienen una visión panorámica de las condiciones estratégicas que pueden atraer la atención internacional”. A su criterio, los mensajes deberían enfocarse en plantear cómo Honduras puede captar apoyo mundial, no solo en donaciones y préstamos blandos, sino también en transferencia de tecnologías, inversión extranjera y aprovechamiento de oportunidades frente al mercado norteamericano.

Sin embargo, Valladares fue más allá al criticar el estilo del gobierno actual: “Los discursos que le elaboran a doña Xiomara Se utilizan para todo como ocurría en los pueblos donde el discursante utilizaba el discurso en graduaciones, bodas, cumpleaños…

Ahora la presidenta solo repite lo que le ponen. Lo mismo pasa con la candidata del partido oficialista, que repite exactamente las mismas ideas parece que andan un cassette y solo aprietan un botón y repiten y repiten, reiteró.

El analista concluyó que Honduras pierde una oportunidad valiosa de posicionarse en el escenario internacional debido a la falta de propuestas novedosas y estratégicas en los discursos presidenciales.LB