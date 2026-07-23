Honduras pierde $140 millones para el agro por baja ejecución

Tegucigalpa– La falta de ejecución de proyectos obligó al Gobierno a devolver 120 millones de dólares de un total de 140 millones destinados al sector agrícola, recursos que, según el ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina, habrían permitido sacar de la pobreza a miles de familias campesinas mediante inversión en riego, tecnología y asistencia técnica.

-Con esos recursos al menos 5,000 familias habrían recibido asistencia en distintos proyectos.

El funcionario aseguró que la decisión fue necesaria para evitar que la cartera crediticia del país se viera afectada, debido a que los fondos no fueron ejecutados dentro de los plazos establecidos, por la administración anterior del Gobierno de la expresidenta Xiomara Castro y particularmente de la ministra de SAG Laura Suazo.

«Tuvimos que devolver una cantidad fuerte de dinero porque no se había ejecutado a tiempo y ya no había margen para hacerlo. Si no devolvíamos esos recursos, la cartera crediticia del país iba a quedar en precario y no podíamos darnos ese lujo», afirmó Molina.

El ministro lamentó que la devolución de los fondos privara al país de invertir en las zonas rurales más vulnerables. Según explicó, con esos recursos al menos 5,000 familias habrían recibido sistemas de riego, reservorios de agua, bombas solares, maquinaria agrícola, tecnologías climáticamente inteligentes, financiamiento y asistencia técnica.

Moises Molina titula SAG.

Molina reveló que, al asumir la administración, encontraron proyectos con un 70 % del tiempo de ejecución consumido y apenas un 3 % de avance en campo, situación que hizo imposible utilizar los recursos antes del vencimiento de los convenios.

El titular de la SAG destacó que los programas ejecutados durante la actual administración ya han beneficiado a unas 3,000 familias, rescatándolas de la pobreza mediante prácticas agrícolas innovadoras. Sin embargo, sostuvo que este tipo de iniciativas deberían multiplicarse para reducir la dependencia de las importaciones de alimentos y fortalecer la producción nacional.

El funcionario también advirtió que el panorama climático agrava la situación del agro hondureño. Señaló que hasta 135 municipios podrían verse afectados por la sequía este año y alertó que la etapa más crítica aún está por llegar.

Ante este escenario, Molina insistió en que Honduras no puede darse el lujo de desperdiciar recursos destinados al campo y reconoció que será necesario importar más alimentos para cubrir la demanda nacional, mientras el país enfrenta los efectos del cambio climático y las limitaciones en la producción agrícola.LB