Honduras perfila cierre exitoso de revisión con el FMI, según Julio Raudales 

Tegucigalpa- La visita del Fondo Monetario Internacional concluiría con resultados positivos para Honduras como la aprobación de los fondos, según señaló el economista Julio Raudales.

Raudales explicó que, pese a las preocupaciones del organismo por el contexto global, la economía hondureña ha mostrado resiliencia y mantiene estabilidad macroeconómica.

“Hay un nivel de reservas suficiente como para cubrir cualquier contingencia y las políticas monetaria y fiscal son bastante prudentes”, afirmó el también directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

El economista destacó que el FMI se enfoca en evaluar variables que garanticen estabilidad, y dejan fuera desafíos estructurales causados por crisis externas. En ese sentido, indicó que “desde la perspectiva del Fondo no hay mayores cambios” en el desempeño del país.

Sobre las expectativas de aprobación de la cuarta y quinta revisión del programa, Raudales se mostró optimista, y resaltó la disposición del gobierno para trabajar en conjunto con el organismo y otros cooperantes privados.

De concretarse la aprobación, Honduras tendría acceso a unos 240 millones de dólares, recursos que ya estaban contemplados desde la firma del acuerdo en 2023 y que formaban parte de la planificación presupuestaria del país. AD