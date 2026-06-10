Honduras pendiente de la repatriación de 162 cuerpos de connacionales en el extranjero

Tegucigalpa – Honduras cuenta en la actualidad con 162 solicitudes de repatriación de cuerpos de connacionales en el exterior, confirmó hoy la directora de Asuntos Consulares, Flavia Zamora.

La funcionaria explicó que podrían demorarse por los trámites que se tienen que realizar, ya que hay algunos compatriotas que fallecieron en diferentes condiciones.

“Al inicio de esta administración había una mora bastante alta, no solamente de la repatriación en sí, sino que también del pago de las repatriaciones”; sin embargo, ya fueron atendidos por las nuevas autoridades.

En ese orden, exhortó a todos los connacionales que requieran de este servicio a apersonarse a cualquier consulado o las oficinas de las Secretaría de Relaciones Exteriores en Tegucigalpa.

“Si usted tiene un familiar que ha fallecido en el exterior, acérquese a la oficina de nuestros consulados, presente la solicitud que le dan los compañeros que están en las oficinas, y el familiar del fallecido deberá llevar la documentación que refleje el parentesco que tiene con la persona fallecida”, explicó.

Acotó que, en caso de solicitar ayuda financiera a la cancillería, “no puede hacer ningún convenio con ninguna funeraria”, ya que el consulado lo hará directamente con la funeraria.

La mayoría de estos hondureños murieron por causas naturales, pero también existen casos de violencia o de accidentes.

En estos casos los procesos se pueden demorar más ya que requieren de un trámite más extenso. (RO)